Уитфкофф: европейские партнеры в Берлине показали настрой на достижение мира

Уиткофф назвал "продуктивным" разговор на встрече США и ЕС в Берлине Уитфкофф: европейские партнеры в Берлине показали настрой на достижение мира

Москва20 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил итоги прошедшей в Берлине встречи так называемой "коалиции желающих" и отметил, что разговор был открытым и продуктивным, а европейские партнеры продемонстрировали серьезный настрой на урегулирование конфликта на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

Обсуждение было откровенным и продуктивным написал Уиткофф

По его словам, представители США прибыли в Берлин, чтобы обменяться мнениями с европейскими партнерами и обсудить дальнейшие действия. Американскую сторону на встрече "коалиции желающих" представляли Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.

Мы провели содержательные и откровенные беседы и ценим серьезный настрой и целеустремленность, продемонстрированные всеми участниками отметил спецпосланник президента США

Уиткофф добавил, что США продолжат плотно взаимодействовать с европейскими партнерами, чтобы добиться установления прочного мира.

Ранее стало известно, что участники так называемой "коалиции желающих" готовятся ввести войска на Украину.