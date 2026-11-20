Москва20 нояВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф оценил итоги прошедшей в Берлине встречи так называемой "коалиции желающих" и отметил, что разговор был открытым и продуктивным, а европейские партнеры продемонстрировали серьезный настрой на урегулирование конфликта на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
Обсуждение было откровенным и продуктивнымнаписал Уиткофф
По его словам, представители США прибыли в Берлин, чтобы обменяться мнениями с европейскими партнерами и обсудить дальнейшие действия. Американскую сторону на встрече "коалиции желающих" представляли Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер.
Мы провели содержательные и откровенные беседы и ценим серьезный настрой и целеустремленность, продемонстрированные всеми участникамиотметил спецпосланник президента США
Уиткофф добавил, что США продолжат плотно взаимодействовать с европейскими партнерами, чтобы добиться установления прочного мира.
Ранее стало известно, что участники так называемой "коалиции желающих" готовятся ввести войска на Украину.