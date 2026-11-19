Москва19 нояВести.Представители США, Украины и европейских стран на встрече в Берлине обсудят гарантии безопасности Киеву и меры по предотвращению будущих конфликтов. Об этом заявил зять американского президента Джаред Кушнер в социальной сети X.
Он сообщил, что американская делегация направляется в Германию для консультаций с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в рамках встречи "Коалиции желающих".
Основными задачами переговоров Кушнер назвал укрепление координации между Вашингтоном, Киевом и европейскими партнерами, согласование ключевых условий устойчивого мира, а также подготовка повестки и возможного формата следующего раунда многосторонних консультаций.
Мы также рассмотрим, как важная работа "Коалиции желающих" может способствовать послевоенным мерам безопасности, включая надежные гарантии для Украины и более широкие рамки, которые укрепляют европейскую стабильность и снижают риск будущих конфликтовговорится в публикации
Ранее сообщалось, что 19 ноября спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с представителями Украины и европейских государств.
Отмечалось, что американская сторона рассматривает предстоящую встречу в Берлине и визит президента Дональда Трампа в Китай как части единого скоординированного дипломатического процесса.