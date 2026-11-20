Кушнер: встреча в Берлине "коалиции желающих" дала ощутимый прогресс по Украине

"Содержательно и успешно": Кушнер об итогах встречи "коалиции желающих" в ФРГ Кушнер: встреча в Берлине "коалиции желающих" дала ощутимый прогресс по Украине

Москва20 ноя Вести.Встреча в Берлине так называемой коалиции желающих, посвященная украинской проблематике, была содержательной и успешной. Такое мнение высказал американский предприниматель и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Соответствующее заявление он сделал на совместной пресс-конференции с европейскими лидерами по итогам мероприятия, пишет британская газета The Guardian.

Кушнер поблагодарил канцлера ФРГ Фридриха Мерца за радушный прием и выразил признательность главе немецкого правительства, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Бернему и Зеленскому за "очень содержательную и успешную встречу".

По словам американского представителя, переговоры помогли Вашингтону и европейским столицам сблизить позиции по поводу урегулирования на Украине.

Участники встречи "коалиции желающих" затронули темы, связанные с потенциальным обменом военнопленными, планом послевоенного восстановления Украины, а также с гарантиями безопасности для Киева.

В этой связи бизнесмен заявил, что Трамп готов предоставить украинской стороне подобные гарантии, которые были бы аналогичны обязательствам в рамках 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне.

Кушнер также отметил единство европейских государств в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Ранее зять Трампа и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели с Мерцем отдельные переговоры.

Американская сторона ознакомила канцлера Германии с итогами встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне.

Стороны также обсудили дальнейшие дипломатические усилия для достижения долгосрочного мира на Украине.

Со своей стороны, Путин ранее заявил, что Украина имеет право на безопасность, но не в ущерб безопасности России.