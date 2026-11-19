Кушнер: Трамп готов обратиться к Конгрессу США для гарантий безопасности Киеву

Трамп готов обратиться к Конгрессу ради безопасности Украины Кушнер: Трамп готов обратиться к Конгрессу США для гарантий безопасности Киеву

Москва19 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп готов обратиться к Конгрессу для предоставления гарантий безопасности Украине. Об этом заявил спецпосланник и зять президента США Джаред Кушнер.

По его словам, Трамп готов предоставить Киеву гарантии безопасности по образцу 5-й статьи устава НАТО.

Он говорит: "Абсолютно. Нанесите их на бумагу. Разумеется, я должен гарантировать, что буду действовать через Конгресс [США]. И мы сделаем это ответственным образом, в соответствии с моими принципами и ценностями сказал Кушнер на пресс-конференции в Берлине

По его словам, США исходят из того, что любые гарантии безопасности Украины должны являться элементом более широких договоренностей. Кушнер также добавил, что с российской стороны достигнуто понимание по этому вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина имеет право на безопасность, но не в ущерб безопасности России.