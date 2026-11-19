Москва19 ноя Вести.После завершения конфликта на Украине, участники так называемой «Коалиции желающих» готовятся ввести войска в страну и уже пишут сценарий. Об этом сообщает Berliner Zeitung с места заседания участников коалиции в Берлине.

Это не гипотетический план, это реальные войска, готовые помочь Украине, как только прекратятся боевые действия приводит газета слова министра обороны Великобритании Уэса Стритинга

Как отмечает издание, с 9 ноября около 2800 военнослужащих из 11 стран уже отрабатывают оперативные действия в Польше недалеко от украинской границы.

Ранее сообщалось, что в ведомстве федерального канцлера Германии Фридриха Мерца собрались почти 40 делегаций стран. В том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Энди Бернем. Туда приехал и глава украинского режима Владимир Зеленский, а также американские переговорщики Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф.