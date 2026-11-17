Военных "коалиции желающих" не пускали в Польшу на учения из-за документов Польша не одобряла въезд военных "коалиции желающих" на учения из-за документов

Москва17 ноя Вести.Военные стран "коалиции желающих", которые отправились на учения в Польшу, столкнулись с проблемами при пересечении границы из-за требования предоставить документы, которые они забыли распечатать, пишет газета Point.

Военнослужащим 11 стран пришлось изучать порядок пересечения границ стран Евросоюза, отметили в издании.

Нас на четыре часа задержал польский таможенник из-за проблемы с ксероксом... Нужен был отдельный документ на каждое транспортное средство, а мы распечатали лишь один на все наши грузовики приводит Point слова одного из офицеров

После инцидента Варшава пообещала, что упростит для военных процедуру пересечения границ.

Ранее в Польше начались учения стран "коалиции желающих", на которых военные отрабатывали возможную дислокацию военного контингента на Украине. Маневры получили кодовое название Koalicja. Всего было привлечено около 2,8 тысячи военнослужащих из 11 государств.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что проведение этих учений прямо перед переговорами РФ, США и Украины в Абу-Даби показало истинные намерения европейцев.