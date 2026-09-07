Москва7 сен Вести.У правоохранительных органов Польши нет действенных инструментов для преследования украинских дезертиров, сообщает РИА Новости.

Польша - один из основных европейских центров подготовки украинских военных. Как минимум, каждый десятый украинский военнослужащий дезертирует с учений в Польше.

Для польской полиции это просто гражданин, гражданин Украины, который в Польше даже имеет привилегии по отношению к другим иностранцам. Он имеет право проживать здесь, работать, пользоваться медицинской и социальной помощью. Чтобы задержать этого человека и передать на украинскую сторону, в отношении него должны на родине возбудить уголовное дело, объявить в международный розыск, полиция должна установить место пребывания, задержать его приводит РИА Новости слова источника

После этого Украина должна направить запрос об экстрадиции, а суд, куда доставят задержанного, удовлетворить этот запрос. Затем нужна подпись министра юстиции Польши.

Понятно, что никто этим всерьез заниматься не намерен добавил источник

Ранее представитель Учебного командования Бундесвера в Штраусберге под Берлином рассказала, что Минобороны Германии знает о случаях, когда солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбегали с места проведения военной подготовки в Германии.

Между тем издание Die Zeit сообщило, что сотни украинцев сумели дезертировать из рядов ВСУ с 2022 года, находясь на учебных полигонах в Германии.