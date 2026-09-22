Москва22 сенВести.Власти Польши не располагают точными данными о количестве граждан страны, которые участвуют в боевых действиях на Украине, сообщили РИА Новости в Министерстве национальной обороны Польши.
Польский президент Кароль Навроцкий весной текущего года подписал закон, который декриминализировал ответственность за наемничество для граждан республики, незаконно воевавших в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее для службы в армии другого государства полякам требовалось разрешение, отсутствие которого могло повлечь за собой лишение свободы сроком до пяти лет.
Системы учета граждан, принимающих участие в боевых действиях на Украине, у нас фактически не существует. Сказать, сколько там воюет поляков, никто не берется даже приблизительнорассказал собеседник агентства на условиях анонимности
Он добавил, что наемники должны сообщать об участии в конфликте компетентным органам, чтобы их действия были декриминализированы, но де-факто никто этого не делает.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о придуманных киевским режимом новых схемах для вербовки наемников в ВСУ.