У властей Польши нет данных о числе граждан, воюющих в составе ВСУ

Польша не знает, сколько ее граждан уехали на Украину наемниками У властей Польши нет данных о числе граждан, воюющих в составе ВСУ

Москва22 сен Вести.Власти Польши не располагают точными данными о количестве граждан страны, которые участвуют в боевых действиях на Украине, сообщили РИА Новости в Министерстве национальной обороны Польши.

Польский президент Кароль Навроцкий весной текущего года подписал закон, который декриминализировал ответственность за наемничество для граждан республики, незаконно воевавших в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее для службы в армии другого государства полякам требовалось разрешение, отсутствие которого могло повлечь за собой лишение свободы сроком до пяти лет.

Системы учета граждан, принимающих участие в боевых действиях на Украине, у нас фактически не существует. Сказать, сколько там воюет поляков, никто не берется даже приблизительно рассказал собеседник агентства на условиях анонимности

Он добавил, что наемники должны сообщать об участии в конфликте компетентным органам, чтобы их действия были декриминализированы, но де-факто никто этого не делает.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал о придуманных киевским режимом новых схемах для вербовки наемников в ВСУ.