Бужинский объяснил, зачем НАТО проводит учения в Польше Бужинский: страны ЕС хотят посмотреть, могут ли их армии действовать без США

Москва8 ноя Вести.Учения НАТО в Польше являются попыткой европейских стран проверить, могут ли их армии долго сохранять боеспособность без поддержки США. Такое мнение в интервью Владимиру Соловьёву озвучил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Что хотят этими учениями [в Польше] показать европейцы? Первое – то, что они могут не только давать деньги и оказывать политическую поддержку Украины, но взять на себя ответственность по, так сказать, обустройству этого государства после завершения боевых действий. Второе, что они хотят посмотреть, могут ли они самостоятельно, в отсутствие американской поддержки, осуществлять достаточно длительное пребывание на территории, в данном случае Украины и обеспечить достаточно устойчивое функционирование объединенной группировки. Они считают, что это вполне достижимо и продолжают, так сказать, отработку этих задач заявил Бужинский

По его словам, такие учения показывают, что Европа не отказалась от своих планов по обострению отношений с Россией.

Что это значит для нас? То, что планы эскалации с учетом нашей позиции и обострения отношений с Россией, никуда не делись. Они готовы действительно, даже при достижении соглашения, при посредничестве Соединенных Штатов продолжать дальше провоцировать нас и провоцировать наш ответ. При этом в очередной раз необходимо отметить, что любой замысел учения без учета вероятного, гипотетического, как хотите, применения ядерного оружия, конечно, обесценивает любой подобный замысел, который становится очень далек от реальности подчеркнул Бужинский

Ранее сенатор Григорий Карасин отметил, что ЕС и НАТО форсируют свои военные приготовления. Он подчеркнул, что после подобной усиленной подготовки будет тяжело дать обратный ход.