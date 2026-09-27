Москва27 сен Вести.Военные учения стран Запада стали приобретать хаотичный характер, их проводят в ответ на какие-либо высказывания представителей высшего политического руководства России. Об этом профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, Запад хочет показать России свое военное превосходство в Арктике.

На Западе учения стали приобретать такой хаотичный характер, чисто импульсивный. Вот что-то сказал [глава МИД Сергей] Лавров или что-то сказал [президент РФ Владимир] Путин – надо провести учения. Где? На севере, в Арктике. Показать, что мы такие сильные, что мы можем, так сказать, претендовать на арктическую гегемонию… Во время холодной войны у них была даже такая концепция "эскалационная гегемония"… Все это приводило к гонке вооружений, и ничем хорошим это не закончилось рассказал Бужинский

Ранее сообщалось, что в сентябре финские пограничники, береговая охрана, полицейские подразделения и спецназ провели масштабные учения в Балтийском море, отрабатывая захват гражданских судов.

Также в Литве заявили о прохождении военных учений "Перкуно гряусмас" ("Гром Перкунаса"), в рамках которых отрабатывается переход армейских штабов, воинских подразделений, структур резерва и гражданских властей от мирной жизни к военной.