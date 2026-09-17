Литва начала учения по переходу к военному положению

В Литве начались учения по переходу от мира к военному времени Литва начала учения по переходу к военному положению

Москва17 сен Вести.В Литве начались военные учения "Перкуно гряусмас" ("Гром Перкунаса"), в рамках которых отрабатывается переход армейских штабов, воинских подразделений, структур резерва и гражданских властей от мирной ситуации к военной. Об этом сообщило командование армии республики.

Военные намерены отработать реагирование на кризисные и асимметричные угрозы, активацию штабов и резервов, а также выполнение задач национального оборонного плана.

В ходе учений предстоит отработать взаимодействие вооруженных сил с отдельными службами в выполнении задач, определенных национальным оборонным планом, а также совместные действия с союзниками по НАТО говорится в сообщении командования

В учениях задействуют службы десяти муниципалитетов. Отдельные этапы пройдут на пограничных заставах у границы с Калининградской областью России, а также в Клайпедском морском порту. Кроме того, планируется тренировка резервистов и информирование военнообязанных о необходимости быть готовыми к призыву.