Матуленис указал на отсутствие данных о подготовке России к нападению на Балтию

Матуленис: ничего не говорит о подготовке РФ к нападению на Балтию Матуленис указал на отсутствие данных о подготовке России к нападению на Балтию

Москва16 сен Вести.Литва не располагает сведениями, которые говорили бы о том, что Россия готовится к нападению на Прибалтийские республики.

Об этом рассказал главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис.

При этом он отметил, что ситуация динамична и может быстро меняться.

У нас нет конкретной информации, которая указывала бы на то, что Россия готовится к какой-либо конвенциональной атаке на страны Балтии цитирует Матулениса Delfi

Советник ранее уже подчеркивал, что Россия не представляет прямой угрозы Литве.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет оснований для конфликта с Европой. Он отметил, что Россия не собирается угрожать европейским государствам.