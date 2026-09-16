Москва16 сенВести.Литва не располагает сведениями, которые говорили бы о том, что Россия готовится к нападению на Прибалтийские республики.
Об этом рассказал главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис.
При этом он отметил, что ситуация динамична и может быстро меняться.
У нас нет конкретной информации, которая указывала бы на то, что Россия готовится к какой-либо конвенциональной атаке на страны Балтиицитирует Матулениса Delfi
Советник ранее уже подчеркивал, что Россия не представляет прямой угрозы Литве.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет оснований для конфликта с Европой. Он отметил, что Россия не собирается угрожать европейским государствам.