Москва19 сен Вести.Польская политическая элита, представленная такими опытными фигурами, как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и премьер-министр Польши Дональд Туск, выражают консенсусную позицию западных кругов о необходимости милитаризации и превращения Польши в ведущую военную силу Европы для обеспечения государственной безопасности, что обусловлено исторической травмой потери суверенитета.

Об этом заявил ИС "Вести" советник директора Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук Дмитрий Буневич.

По его убеждению, польскую элиту выделяет одна ключевая черта, которой не хватает их соседям по Восточной Европе, — это инстинктивное чувство государственности. Это, как он считает, — шрам, оставленный историей, веками борьбы и потери независимости. Именно поэтому, невзирая на все внутренние споры и знаменитый польский "гонор", в решающий момент они объединяются вокруг идеи государства. Поэтому, несмотря на внутренние конфликты, поляки высоко ценят свое государство, осознавая, что его существование не гарантировано.

Радослав Сикорский — это человек очень непростой биографии, не только европейской, но и английской, и связанный семейно с Соединенными Штатами, с демпартией. И, конечно, когда он высказывает некую позицию, это не столько позиция Польши, сколько средневзвешенная позиция определенной части западных - политика формирующих кругов. Дональд Туск — это один из самых сейчас опытных западных политиков в целом. И поэтому такие заявления, они, конечно, достаточно знаковые. Конечно, польская элита, я думаю, что в отличие от элиты многих соседей восточноевропейских - это люди с очень сильным государственным чувством, я бы сказал. Это травма польской истории, многократное лишение государственности, и поэтому поляки, несмотря на все внутренние противоречия, несмотря на любовь к "гонористым" выступлениям, все-таки люди, которые понимают ценность своего государства, и что государство для них важно, и оно при этом может быть, а может и не быть его заявил Буневич

Он утверждает, что стратегическая цель Польши заключается в том, чтобы стать первой военной силой в Европе и второй в Североатлантическом альянсе после Соединенных Штатов.

Польша — это сезонное государство. То есть в одни сезоны в Европе оно есть, в другие нет. Но вот заявлено в качестве такой цели серьезной — это стать второй военной силой в рамках НАТО, соответственно, после Соединенных Штатов, а в рамках Европы - первой. Это вот та цель, которая есть, которая заявлена, и, в общем-то, все дебаты между сторонниками правой справедливости и сторонниками правительства Туска о том, как это сделать более эффективно. То есть не о том, что ребят, давайте мы как-то не будем так милитаризироваться, давайте мы постараемся как-то снизить градус напряженности в нашем регионе. Нет. К сожалению, безопасность в Польше понимается исключительно как наращивание собственных возможностей и это консенсус заявил Буневич

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил за проведение учений НАТО возле Калининградской области, которые заставили бы Москву перебросить туда часть сил с Украины.

В ответ на угрозы со стороны Польши и других европейских государств в адрес России, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии призвал европейских соседей "жить дружно", иначе России придется ответить.