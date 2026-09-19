Москва19 сен Вести.Существование в Польше заметной праворадикальной оппозиции, критикующей антироссийский курс из соображений национального суверенитета, не меняет общей политической траектории страны, так как при вхождении в реальную элиту эти силы неизбежно подстраиваются к мейнстриму и принимают его антироссийскую повестку.

Об этом заявил ИС "Вести" советник директора Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук Дмитрий Буневич.

По его словам, в политическом ландшафте Польши заметную роль играет "Конфедерация польской короны". Эта политическая сила открыто оппонирует текущему мейнстриму, в частности, критикуя жесткий антироссийский внешнеполитический курс Варшавы.

Важно отметить, что такая позиция продиктована не пророссийскими симпатиями, а прагматичной оценкой национальных интересов и стремлением минимизировать риски, которые партия считает приоритетными угрозами для государства.

"Конфедерация польской короны" озвучивает свою критическую позицию по отношению к мейнстриму, по отношению к той очень жесткой и очень ярко выраженной агрессивной линии в отношении России, но с чем это связано? Не с их симпатиями к России в большинстве своем, а с тем, что они считают большими угрозами. Для польского национального государства есть другие вызовы - со стороны украинцев. Это все, что связано с террористической УПА (признана в России экстремистской, запрещена в РФ), с памятью о Волынской резне. То есть это считается более опасной для Польши угрозой. Есть такая терминология, как бандеризация Польши. То есть это преподносится как реальная угроза для польского общества, что поляки забудут о тех преступлениях, которые против них совершали бандеровцы. Немцы, как я уже говорил, тоже многими воспринимаются как не менее, а может быть, и более опасные угрозы, чем риски с Востока рассказал Буневич

Он рассказал о существовании устойчивого мнения, согласно которому институты ЕС оказывают чрезмерное влияние на внутриполитические процессы в Польше. Сторонники этой позиции утверждают, что действующее правительство фактически выступает проводником интересов Брюсселя и Берлина, что ведет к подмене традиционных польских ценностей европейскими стандартами.

Есть идея о том, что Брюссель якобы очень активно вмешивается в польскую внутреннюю политику, навязывает свои ценности, что правительство — это просто такие агенты либо Берлина, либо Брюсселя, которые пытаются извратить национальный код поляков. Но по разным опросам, эти группы, они получают порядка 20, может быть, 25% симпатий избирателей. То есть это все-таки пока еще далеко от того, чтоб задавать тон в обществе. Но это и не ничтожное меньшинство. Да, эти люди есть, и вообще Польша — достаточно националистическое государство. Другое дело, что, как мы часто видим, эти силы, когда начинают входить в мэйнстрим, или, так сказать, становиться частью мэйнстрима, они меняют свою риторику, свои приоритеты. Некоторые политики западноевропейские, мы это видели, как они вроде как были такими сторонниками компромисса с Россией, но после того, как их принимают в клуб избранных, как их симпатия к России потихонечку улетучивается. Я думаю, что для Польши это тоже будет характерным неким карт-бланшем для вхождения в реальную элиту, которая принимает решения, будет расписываться в своей преданности антироссийским идеалам рассказал Буневич

Ранее он заявил, что стратегическая цель Польши заключается в том, чтобы стать первой военной силой в Европе и второй в Североатлантическом альянсе после Соединенных Штатов.