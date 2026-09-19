Борьба за статус: почему для Польши ядерное оружие важнее, чем для Прибалтики Эксперт объяснила, зачем Польша и Прибалтика хотят разместить у себя ЯО НАТО

Москва19 сен Вести.Политические элиты восточно-европейских государств, в частности прибалтийских стран и Польши сознательно принимают риски размещения на своей территории западного ядерного оружия, чтобы повысить порог применения силы против них и гарантировать прямое военное участие США и других ядерных держав НАТО в любом конфликте с Россией.

Об этом ИС "Вести" заявила старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова.

Эксперт подчеркнула фундаментальное различие в подходе Польши и стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) к своему положению в НАТО. Согласно ее анализу, в отличие от прибалтийских республик, для Варшавы ключевую роль играет вопрос статуса и престижа. В то время как для стран Балтии этот аспект не является приоритетным, Польша стремится утвердиться в качестве равноправного члена альянса, преодолевая восприятие себя как "второсортного" партнера. По мнению эксперта, эта борьба за статус порой превалирует даже над военными соображениями.

Польша значительно отличается от стран Прибалтики в этом смысле и логика здесь определенная и рефлексия, конечно, присутствуют. Во-первых, они очень редко выносятся в открытое публичное пространство, а во-вторых, эта рефлексия развивается несколько неочевидно для нас, как наблюдателей из страны с великодержавными традициями и жителей ядерной державы. Потому что, в принципе, конечно, политическое руководство прибалтийских стран прекрасно осведомлено об этой доктринальной логике - совместного использования ядерного оружия, потому что это классическая проблема, знакомая нам еще со времен холодной войны, когда, например, в шестидесятые-семидесятые годы велись острые дискуссии в Западной Германии по поводу размещения американского ядерного оружия. Но логика тех, кто продвигает размещение западного ядерного оружия на территории прибалтийских стран, она заключается не в отрицании рисков как таковых и превращении в главную цель, например, России, а в сознательном их принятии, которое является основой их современной стратегии заявила Павлова

По ее словам, стратегия эта держится на двух тезисах.

Первый — это тезис о том, что, в принципе, само наличие какого-либо ядерного оружия на территории страны значительно повышает порог применения силы против нее, потому что любой военный конфликт становится автоматически ядерным. Второй тезис заключается в том, что они верят в то, что западные ядерные державы, будь то США или Франция, будут физически привязаны к территории, на которой размещено их ядерное оружие. И они будут защищать ее до последнего для того, чтобы их ядерное оружие не попало в руки противника рассказала эксперт

Она также упомянула очень важный момент, который очень сильно отличает прибалтийцев от поляков.

Для Польши это еще и вопрос статуса. Прибалтийские страны не беспокоит абсолютно статусность, а вот для поляков иногда кажется, что этот вопрос престижа и статуса, он иногда гораздо важнее военных аспектов. Получить статус равноправного, а не такого второсортного члена НАТО. Вторая цель заключается в том, чтобы в любом военном конфликте оказаться не в одиночку, а сразу же с первых часов вместе с США заявила Павлова

Ранее она пояснила, что заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о войне с Россией следует рассматривать не как отражение российско-польских отношений, а как провокационный "пробный шар", направленный на европейских союзников по НАТО с целью выяснить их реакцию и определить пределы возможной эскалации.