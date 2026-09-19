Москва19 сен Вести.Растущая неопределенность политики президента США Дональда Трампа вызывает к США недоверие со стороны стран Прибалтики, а отсутствия собственных ресурсов для обеспечения безопасности от внешних врагов вынуждает искать альтернативные гарантии, активно привлекая к защите региона других крупных игроков.

Об этом ИС "Вести" заявила старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова.

Как отмечает эксперт, у региона нет возможности пойти по польскому сценарию и сделать ставку исключительно на собственные силы. Единственный выход — искать поддержки у влиятельных внешних игроков, способных выступить в роли доноров безопасности и взять на себя обязательства по защите границ балтийских стран.

У прибалтов доверие к США значительно снижается, тревожность растет, но в отличие от Польши, они еще подкреплены реальными фактами. Летом американцы вывели из Литвы и Эстонии свои военные контингенты, которые там находились на ротационной основе, при этом не определили график собственной ротации. То есть четкой даты их возвращения пока что нет. И эта нервозность, она подпитывается еще и непредсказуемостью политики администрации Трампа, то есть кого выводят, куда выводят, когда вернут - ничего этого не понятно … Для Прибалтики, в отличие от Польши, нет варианта наращивания собственного потенциала. Но есть другой вариант - это активное вовлечение других крупных внерегиональных игроков, доноров безопасности в возможную задачу потенциальную защиты региона. Поэтому они так живо откликаются на инициативу Франции по предоставлению ядерного зонтика. Поэтому они очень активно пытаются вовлечь сюда Великобританию, которая после Brexit [выход Великобритании из Европейского союза] находится тоже в поиске таких новых форматов сотрудничества в Европе и тоже исторически заинтересована в этом регионе рассказала Павлова

Ранее журналист, политик, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что несмотря на воинственную риторику и действия стран Прибалтики, в частности, обсуждение размещения ядерного оружия на территории бывших союзных республик, все их решения в конечном счете будут продиктованы исключительно прагматическими интересами США.