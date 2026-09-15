Москва15 сен Вести.Несмотря на воинственную риторику и действия стран Прибалтики, направленные против России и Белоруссии, в частности, обсуждение размещения ядерного оружия на территории бывших союзных республик, все их решения в конечном счете будут продиктованы исключительно прагматическими интересами США, которые поддерживают контакты как с Москвой, так и с Минском. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил журналист, политик, экс-депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин.

Он уверен, что громкие инициативы Литвы и других стран Прибалтики по усилению антироссийской политики, включая возможную отмену запрета на размещение тактического ядерного оружия не приведут к реализации, потому что решения в регионе будут определяться интересами и волей США, а не позицией прибалтийских государств.

Литовцы на полном серьезе готовятся к тому, чтобы отменить 137-ю статью конституции своей, причем сделать это хитро, с продлением сессии своего парламента и разрешить снять запрет конституции, который был введен после вывода армии РФ в 1994 году с территории Прибалтики, о размещении тактического ядерного оружия на территории Прибалтики. "Песню" эту начали эстонцы. Но давайте подумаем, будет ли вообще американское ядерное оружие, в принципе тактическое, на территории Прибалтики даже если конфликт между Западом и Россией будет развиваться по самому плохому сценарию - нет, никогда заявил экс-депутат парламента ЕС Мамыкин

Он объяснил это тем, что несмотря на санкции и политическую риторику, реальные экономические и геополитические решения, такие как покупка белорусским бизнесом СПГ-терминала в Польше или транзит товаров, в конечном счете определяются интересами США, а не позицией стран-соседей вроде Польши или Прибалтики.

Белорусский бизнес купил один терминал с СПГ (терминал по приему сжиженного природного газа) рядом с железнодорожным узлом на самой границе Польши и Республики Беларусь, и агентство национальной безопасности Польши не нашло никаких угроз национальной безопасности Польши. То есть эмиссары, посланники Трампа не просто так ездили в Минск, встречались с Александром Григорьевичем [Лукашенко]. Не просто так они продолжают контакты с Владимиром Владимировичем Путиным. То есть все будет так, как надо Соединенным Штатам Америки заявил он

Ранее экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что в странах Балтии не будет размещаться ядерное оружие НАТО. По его словам, ни американцы, ни Евросоюз не заинтересованы в ядерной конфронтации с Россией.