Москва17 авг Вести.Страны Прибалтики превратили русофобию в бизнес, на котором построена вся их текущая экономическая модель. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политолог, американист Малек Дудаков.

Краткосрочный интерес прибалтийских политиков - паразитировать на концепции угрозы со стороны России, отметил политолог.

Потому что чем больше они об этом кричат, тем больше они получают траншей из Брюсселя. Нужно понимать, что, в общем-то, экономика Прибалтики на текущий момент - ее нет как таковой, она вся находится на внешней подпитке, как, на самом деле, и у Украины во многом. Но у Украины хотя бы есть свой агросектор большой, экспорт зерна и так далее. У Прибалтики практически ничего не осталось - там вся промышленность уже давно оптимизирована, IT-сектор на ладан дышит с 2022 года, с момента начала эскалации в отношениях с Россией. То есть чем больше они об этом кричат, тем больше они получают денег, поэтому краткосрочно у них такой интерес. То есть они действительно превратили эту русофобию или концепцию угрозы с Востока в некий бизнес, на котором паразитируют заявил Дудаков

Позволить себе хотя бы снизить градус риторики страны Прибалтики, по его мнению, не могут.

Если, конечно, они об этом начнут внезапно меньше кричать - наверное, долгосрочно это было бы неплохо, потому что есть шанс нормализовать когда-нибудь в будущем отношения с Россией. А это и торговля, и туризм, и все остальное. Но в моменте ты теряешь опять же возможность те же самые большие транши из Брюсселя получать, и, соответственно, у тебя ломается текущая экономическая модель добавил Дудаков

Страны НАТО и Евросоюза искусственно повышают напряженность в Балтийском регионе, Россия учитывает связанные с этим риски при военном планировании, заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко.