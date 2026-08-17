Москва17 авг Вести.Утверждения западных спецслужб о существовании у России планов захвата Прибалтики за 72 часа - аналитика того же уровня, что и заявление американского генерала Марка Милли в начале февраля 2022 года о падении Киева за три дня в случае полномасштабной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" политолог, американист Малек Дудаков.

По словам политолога, на Западе есть ястребы, которые придерживаются популярной в годы холодной войны и противостояния с Советским Союзом концепции теории домино о том, что если дать слабину на одном направлении, то начнут "сыпаться" и другие.

То есть, условно говоря, отдадим Вьетнам Советам, и, в общем-то, вся Юго-Восточная Азия станет красной, как они полагали, и поэтому продолжали эту бессмысленную кампанию во Вьетнаме на протяжении большого количества лет. А сейчас мы, в принципе, наблюдаем те же самые идеологемы уже в отношении России в Восточной Европе. Если мы проиграем на Украине, дадим России там закрепиться, следующим будет Сувалкский коридор. То есть… это операция под чужим флагом, Россия заходит, забирает Прибалтику. По-моему, некоторые представители американских... британских, точнее, спецслужб утверждали, что есть планы за 72 часа якобы это все сделать. Ну, Киев за три дня - мы помним из уст американских генералов. Вот тут - Прибалтика за 72 часа... Примерно похожего уровня аналитика отметил Дудаков

Ситуацию, по его словам, усугубляет постепенное сворачивание США своей активности в Европе.

Понятно, что и среди натовцев полно, конечно, параноиков, которые уверены, что это действительно следующее направление, следующий фронт войны. Есть военные стратегии, которые готовят планы под любой вариант конфликта и с Россией, и с другими странами, поэтому у них всегда есть определенные методички. И есть просто-напросто перепуганные представители европейского политического класса, которые понимают - для всех это уже становится очевидным, - что, конечно, Соединенные Штаты постепенно сворачивают свою активность в Старом Свете, поэтому нужно быть готовыми в случае чего самим заниматься своей безопасностью. К чему они, понятно, не готовы, не способны, критическая зависимость от американцев у них сохраняется на всех направлениях - военная логистика, спутники, разведка и так далее, и тому подобное. Поэтому, так как совокупность этих причин есть, есть огромное количество людей, которые любят спекулировать, паразитировать на этой теме, на том, что вот, если мы договоримся сейчас на Украине, то следующей пойдет Прибалтика, дальше Польша - и далее по списку. Видимо, вплоть до Ла-Манша добавил политолог

Также Дудаков отметил: страны Прибалтики превратили русофобию в бизнес, на котором построена вся их текущая экономическая модель.