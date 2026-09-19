"Прощупывание пределов": эксперт объяснила, зачем Сикорский говорит о войне с РФ Эксперт РАН: Заявление Сикорского - "пробный шар" для союзников по НАТО

Москва19 сен Вести.Заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского о войне с Россией следует рассматривать не как отражение российско-польских отношений, а как провокационный "пробный шар", направленный на европейских союзников по НАТО с целью выяснить их реакцию и определить пределы возможной эскалации.

Об этом ИС "Вести" заявила старший научный сотрудник Группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова.

По ее мнению, глава МИД Польши Радослав Сикорский - один из самых опытных и влиятельных дипломатов в Европейском Союзе и в Европе в целом и поэтому его заявление следует рассматривать не в контексте российско-польских отношений, а в контексте европейских отношений.

Это скорее был такой провокационный "пробный шар" в сторону именно европейских союзников Польши, союзников по НАТО по вопросу ... о пределах эскалации в отношениях с Россией со стороны Запада. то есть вот как союзники отреагируют? Они проигнорируют это? Они промолчат? Может быть, кто-то поддержит? Мне кажется, что для Польши это сейчас достаточно важный вопрос, учитывая то, что, в принципе, польское руководство придерживается такой линии на очень громкую, агрессивную риторику ... которую демонстрирует Сикорский. Но при этом прекрасно понимает для себя, что необходимо избежать прямого втягивания в конфликт с Россией как можно дольше заявила Павлова

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя разъяснил, что заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о войне с Россией и ее поражение смешны, но они выражают настроение политической элиты Европы. Он выразил надежду на то, что Европа одумается. Однако рассчитывать на это пока не приходится.