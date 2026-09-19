Москва19 сен Вести.Исторические травмы и страх внешнего вторжения заставляют Польшу искать защиту в укреплении союза с США и использовать требования репараций к Германии как превентивную меру против потенциальных территориальных претензий.

Об этом заявил ИС "Вести" советник директора Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук Дмитрий Буневич.

По его мнению, польское общественное сознание в значительной степени определяется историческим контекстом и рефлексией над травмами прошлого. Российская сторона неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении Польши, однако в польском обществе сохраняется стойкое ощущение внешней угрозы и ожидания возможного вторжения.

В Польше господствует исторический дискурс. Это страна, которая постоянно живет, переживает свои травмы прошлого. С точки зрения России, очевидно, что никаких планов агрессивных у нас нет по отношению к Польше, это было озвучено на уровне первого лица буквально недавно. Но у поляков абсолютно твердое убеждение, что они постоянно находятся под угрозой некоего внешнего вторжения ... И поэтому две стратегии. Первое — это надо укреплять союз с Соединенными Штатами. То есть нужно быть очень нужным, очень выгодным союзником, очень лояльным, который готов платить, который готов закупать там технику, который готов сам платить за эти базы, всячески льстить Вашингтону, учитывая тем более нынешнюю администрацию, которая любит, когда ей льстят заявил Буневич

По его мнению, у Польши есть опасения возвращения Германии к агрессивной внешней политике, милитаризации и попыткам пересмотра существующего геополитического порядка, а доверие к Франции и Великобритании исторически подорвано.

Потому что действительно есть опыт 1939 года, когда страны Запада - Франция, Великобритания фактически бросили Польшу, да, не помогли ей на фоне германского вторжения. Есть, об этом говорят меньше, но этот страх присутствует, опасения реваншизма Германии. И эта очень болезненная реакция [премьер-министра Польши Дональда]Туска на успех "Альтернативы для Германии" на земельных выборах, связана именно с этим, потому что многие поляки понимают, что нынешние северо-западные территории Польши, они являются частью немцев, может быть, непублично, но все-таки немцы считают их немножко своими территориями, чей статус можно поставить под вопрос, как-то обсудить, как-то пересмотреть. И поэтому эти бесконечные требования репараций от Германии — это тоже такой защитный механизм. Давайте обсуждать репарации, которых, естественно, не будет, вместо того, чтобы немцы когда-нибудь смогли поставить вопрос об этих территориях. По умолчанию считается, что Америка надежнее рассказал Буневич

Ранее он заявил, что стратегическая цель Польши заключается в том, чтобы стать первой военной силой в Европе и второй в Североатлантическом альянсе после Соединенных Штатов.