Москва9 ноя Вести.России не стоит заблуждаться в отношении Запада, поскольку восстанавливать партнерство с РФ там не собираются, и вместо этого готовятся к войне. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Мы слышим отчеты Министерства обороны уже практически каждый день… О нанесении массированных ударов по целому спектру целей на Украине: инфраструктура, мосты, энергетика, причем энергетика… Уже удары… систематически наносятся по распределительным сетям. Мы отрезаем последний, собственно, резерв генерации на Украине — это атомные электростанции, уничтожая распределительные сети. Экономика Украины лежит в руинах, казалось бы. И на Западе уже практически стихли разговоры о том, что нужно нанести стратегическое поражение России, что Украина выигрывает. Ну, еще есть люди, которые считают, что Украина выигрывает, но опять же, интерпретация этого выигрыша совершенно уже разнится с тем, что было еще в 2023 году заявил Бужинский

Выиграть — это значит просто сохранить государственность. Вот сохранили государственность, значит, выиграли. А если еще удастся от России… Получить какие-то деньги на восстановление… Ну, совсем тогда будет выигрыш в квадрате. Уже заговорили политики. Например, Стубб (Александр Стубб президент Финляндии – прим. ред.). Три года как заведенный говорил о том, что Украина победит… "Мы России не дадим...То не дадим, это не дадим" — вдруг прозрел, что нужно договариваться. Сикорский (Радослав Сикорский министр иностранных дел Польши – прим. ред.) уж, казалось бы, ну клейма негде ставить… И то, "война закончится, будем восстанавливать отношения с Россией". Казалось бы, пришло озарение. Но я думаю, не нужно заблуждаться. К войне с нами они готовятся, ничего они нам уступать не собираются… резюмировал он

Ранее сообщалось, что Варшава намерена восстанавливать отношения с Москвой после завершения специальной военной операции (СВО). Согласно заявлению Сикорского, республика допускает возможность изменения своего курса при условии "корректировки политики другой стороной".