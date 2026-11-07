Сикорский: Польша намерена восстанавливать отношения с РФ после окончания СВО

В МИД Польши заявили о готовности восстановить отношения с Россией после СВО Сикорский: Польша намерена восстанавливать отношения с РФ после окончания СВО

Москва7 ноя Вести.Варшава намерена восстанавливать отношения с Москвой после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире портала sprawdzamto.pl.

Согласно заявлению дипломата, республика допускает возможность изменения своего курса при условии корректировки политики другой стороной.

Когда русские закончат войну, то будем восстанавливать [отношения] сказал Сикорский

Ранее глава польского МИД выразил опасение, что Западная Европа может договориться с Москвой об урегулировании конфликта на Украине без участия восточноевропейских государств.