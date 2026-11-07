Москва7 нояВести.Варшава намерена восстанавливать отношения с Москвой после завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире портала sprawdzamto.pl.
Согласно заявлению дипломата, республика допускает возможность изменения своего курса при условии корректировки политики другой стороной.
Когда русские закончат войну, то будем восстанавливать [отношения]сказал Сикорский
Ранее глава польского МИД выразил опасение, что Западная Европа может договориться с Москвой об урегулировании конфликта на Украине без участия восточноевропейских государств.