МИД Белоруссии об отношениях с Польшей: общество ожидает нормализации

МИД Белоруссии оценил перспективы нормализации отношений с Польшей МИД Белоруссии об отношениях с Польшей: общество ожидает нормализации

Москва12 окт Вести.Общество как в Белоруссии, так и в Польше рассчитывает на нормализацию двусторонних отношений, заявил глава белорусского МИД Максим Рыженков

Этого ждут все. Общество ждет и в Польше этого, и общество ждет этого в Белоруссии подчеркнул Рыженков, которого приводит РИА Новости

Он рассказал, что белорусская сторона проанализировала польскую блогосферу и обратила внимание, что почти 80% поляков с одобрением восприняли политические сигналы, указывающие на потенциальную возможность нормализации.

Недавнюю встречу с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским на полях Генеральной Ассамблеи ООН Рыженков назвал содержательной и "свободной от взаимных претензий".

Он напомнил, что Минск не первым вводил санкции и закрывал пограничные переходы.

В середине сентября Сикорский после встречи с белорусским коллегой заявил о возможности улучшения отношений между Варшавой и Минском.