Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую за 10 лет встречу на полях ГА ООН

Главы МИД Польши и Белоруссии встретились впервые за десять лет Главы МИД Польши и Белоруссии провели первую за 10 лет встречу на полях ГА ООН

Москва23 сен Вести.Министры иностранных дел Польши и Белоруссии Радослав Сикорский и Максим Рыженков провели переговоры впервые за последние десять лет. Об этом пишут польские СМИ.

Министры встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Когда сосед хочет разморозить и улучшить отношения, Польша всегда готова поддержать это прокомментировал встречу Сикорский в эфире TVP Info

Саму встречу он сравнил с "подснежником, который может расцвести, если погода будет благоприятной".

Сикорский также добавил, что контакты между Польшей и Белоруссией возобновляются и на уровне других ведомств. Он также анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

В ходе переговоров стороны затронули обстановку на польско-белорусской границе и вопросы региональной безопасности. МИД Белоруссии добавил, что министры также обсудили возможности развития двусторонних отношений.

Ранее Сикорский допустил неточность, назвав Польшу единственным соседом РФ и Украины. При этом Белоруссия также граничит с обеими странами.