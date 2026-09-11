Москва11 сен Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский приехал в столицу Украины. Это следует изTelegram-канала политика, где он опубликовал свою фотографию с Центрального вокзала Киева.

-Добрый день из Киева

написал по-польски Сикорский

Глава польского МИДа прибыл на Украину для проведения двусторонних переговоров с руководством страны по вопросам совместной безопасности, региональной стабильности и поддержки Украины. При этом глава киевского режима Владимир Зеленский сейчас все еще находится в Канаде, где встречался с премьер-министр ом Марком Карни.