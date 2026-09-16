Москва16 сенВести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша является единственной европейской страной, которая имеет границу одновременно с Россией и Украиной. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также граничит с обеими странами.
Польша - единственная страна в Европе, которая граничит как с Россией, так и с Украинойсказал Сикорский в интервью "Европейской правде"
По словам польского министра, Варшава также должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
Помимо России и Украины, Белоруссия имеет границы с Польшей, Литвой и Латвией.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Сикорского о быстрой победе над Россией. Она охарактеризовала заявление министра как русофобию головного мозга.