Сикорский назвал Польшу единственной страной, граничащей с РФ и Украиной

Сикорский забыл о Белоруссии, назвав Польшу единственным соседом РФ и Украины Сикорский назвал Польшу единственной страной, граничащей с РФ и Украиной

Москва16 сен Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша является единственной европейской страной, которая имеет границу одновременно с Россией и Украиной. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также граничит с обеими странами.

Польша - единственная страна в Европе, которая граничит как с Россией, так и с Украиной сказал Сикорский в интервью "Европейской правде"

По словам польского министра, Варшава также должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Помимо России и Украины, Белоруссия имеет границы с Польшей, Литвой и Латвией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова Сикорского о быстрой победе над Россией. Она охарактеризовала заявление министра как русофобию головного мозга.