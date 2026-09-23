Глава МИД Польши рассказал о возможностях улучшения отношений с Белоруссией Сикорский: Польша и Белоруссия совершили прорыв в налаживании контактов

Москва23 сен Вести.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел встречу с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, после которой анонсировал улучшение отношений между Варшавой и Белоруссией. Об этом сообщает RFM 24.

Польский министр заметил, что контакты с Минском идут не только по линии внешнеполитических ведомств, но и по другим направлениям.

Вскоре мы откроем новое здание посольства в Минске. Когда сосед хочет разморозить и улучшить отношения, Польша всегда первой достигает согласия сказал Сикорский

По его словам, подобного уровня отношений между странами не существовало уже более десяти лет, а потому нынешние переговоры можно считать прорывом.

Министры встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.