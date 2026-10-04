Рыженков заявил, что Белоруссия ведет диалог с США не в ущерб связям с РФ и КНР

В МИД Белоруссии рассказали о диалоге Минска и Вашингтона Рыженков заявил, что Белоруссия ведет диалог с США не в ущерб связям с РФ и КНР

Москва4 окт Вести.Диалог Минска с Вашингтоном строится без ущерба для отношений с Россией и Китаем. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

Он подчеркнул, что общение Минска и Вашингтона строится только на решении вопросов, важных как для белорусской, так и американской стороны.

Но при этом, как наш президент неоднократно говорил, этот диалог не ведется и не может вестись за счет наших отношений с нашими ближайшими союзниками, прежде всего с Российской Федерацией, Китаем, другими странами сказал Рыженков

Ранее министр отметил, что европейцы, желающие "затоптать" Россию, должны помнить о российской ядерной триаде.