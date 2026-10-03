Минск работает над встречей Лукашенко и Трампа МИД Белоруссии: встречу Лукашенко и Трампа готовят

Москва3 окт Вести.В Минске рассматривают возможную встречу президентов США и Белоруссии Дональда Трампа и Александра Лукашенко в практическом ключе. Для ее организации уже предпринимаются соответствующие шаги, сообщил РИА Новости глава белорусского МИД Максим Рыженков на полях Генассамблеи ООН.

Мы действительно рассматриваем встречу президентов в практической плоскости, и для этого предпринимаются соответствующие шаги сказал он

Рыженков также напомнил, что Трамп приглашал Лукашенко принять участие в Совете мира, который проходил в США. Однако, как пояснил глава МИД, реализовать это приглашение не удалось из-за ряда технических обстоятельств.

Министр уточнил, что причина была не в позиции американской стороны. По его словам, сейчас добраться из Белоруссии в США достаточно сложно из-за санкций Евросоюза, введенных персонально против Лукашенко, а также ограничений на пролеты белорусских самолетов.

Ранее Лукашенко заявил, что считает себя трампистом, хотя, по его словам, иногда открыто критикует американского лидера.