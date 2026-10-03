В МИД Белоруссии призвали европейцев помнить о ядерной триаде РФ Глава МИД Белоруссии Рыженков: европейцам стоит помнить о ядерной триаде РФ

Москва3 окт Вести.Желающие "затоптать" Москву европейцы должны помнить о ядерной триаде (вооруженные силы, которые владеют ядерным оружием и делятся на три части: наземную, морскую и воздушную - прим ред.) России.

Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

В Европе убеждены, что к 2029-2030 году они якобы подготовятся и, в случае чего, "затопчут" Россию, отметил он в беседе с РИА Новости.

Я им [европейцам] на это всегда отвечаю: "Ребята, ну вы же не забывайте про российскую ядерную триаду, про опыт, который сегодня уже накоплен, и про какие-то такие фишечки, которые есть в России и апробированы, которых у вас нет сказал Рыженков

Накануне он отметил, что конфликта хотят только европейские политики. По словам министра, простым жителям ЕС война с Россией не нужна.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что Москва не выдвигает никаких предварительных условий для восстановления отношений с Евросоюзом.