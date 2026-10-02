В МИД Белоруссии назвали российский "Орешник" сдерживающим фактором для Запада Глава МИД Белоруссии Рыженков: "Орешник" – сдерживающий фактор для Запада

Москва2 окт Вести.Российский ракетный комплекс "Орешник" является серьезным сдерживающим фактором для стран Запада, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.

В настоящее время на территории республики размещены не только комплексы "Орешник", но и российское тактическое ядерное оружие​​​.

Само наличие ядерного оружия, "Орешника" - это очень серьезный сдерживающий фактор отметил Рыженков в беседе с РИА Новости на полях ГА ООН

В ответ на вопрос, нужно ли наращивать объемы тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, министр заявил, что это следует решать военным.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев высказался за применение "Орешника" против европейских предприятий, производящих беспилотники для ВСУ. По его словам, это продемонстрирует Западу возможности российского оружия, и тот будет внимательнее относиться к предупреждениям Москвы.