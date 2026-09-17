Москва17 сен Вести.Системный подход России к производству и модификации вооружения оказался эффективнее украинского курса на увеличение численности оружия. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил политолог, генеральный директор Российской промышленной группы Южмаш (1998-2014 гг.) Вячеслав Смоленко.

Есть великая поговорка - система бьет класс. Сейчас мы это видим. Огромное количество перипетий было против наших подходов. Говорили: "Украина быстрее адаптируется, Украина вводит одни беспилотники, другие, третьи". А мы методично делали БПЛА "Герань", и на каждом следующем этапе их улучшали, работала гигантская система производства. Не сборка в гаражах из тысяч комплектующих и огромная палитра дронов, а работала система. И эта система начала показывать эффективность отметил политолог

По его словам, Запад видит складывающуюся тенденцию и пытается остановить российскую "машину" по производству ракет и беспилотников.

Польское издание Polityka обратило внимание, что военнослужащие российской армии все более активно используют в зоне конфликта на Украине реактивные беспилотники, что стало очередной проблемой для Вооруженных сил Украины (ВСУ).