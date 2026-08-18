Кулеба: РФ производит баллистики больше, чем весь остальной мир - перехватчиков

Экс-глава МИД Украины признал превосходство российских баллистических ракет Кулеба: РФ производит баллистики больше, чем весь остальной мир - перехватчиков

Москва18 авг Вести.Россия производит баллистических ракет больше, чем весь остальной мир перехватчиков для таких ракет. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Производство баллистических ракет в РФ превышает производство перехватчиков сказал Кулеба в интервью изданию "Новости​​​.LIVE"

Дипломат считает, что в текущем году решения по противостоянию баллистическим угрозам на Украине ожидать не приходится.

Системно процесс наладить таким образом, чтобы у нас всегда было достаточно этих ракет (перехватчиков– прим. ред.) - это физически невозможно добавил Кулеба

Ранее стало известно, что ВСУ изменили формат отчетов, исключив из них данные о количестве ракет, выпущенных в сторону Украины. По данным агентства Bloomberg, это может быть связано с с дефицитом ракет-перехватчиков на Украине.