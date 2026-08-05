NYT: РФ применяет больше баллистических ракет, чем США производят к Patriot NYT сообщил о дефиците ракет Patriot на фоне рекордных атак РФ

Москва5 авг Вести.Россия ежемесячно запускает около 120 баллистических ракет, что превышает общий объем производства снарядов-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на данные украинской разведки.

Как отмечает издание, российские войска регулярно обновляют рекорды по масштабам воздушных атак, эффективно используя бреши в ослабленной системе противовоздушной обороны Украины. При этом темпы производства зенитных ракет в США существенно отстают от интенсивности использования баллистического вооружения, напоминает РИА Новости.