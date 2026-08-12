Москва12 авг Вести.За время спецоперации на Украине Россия унифицировала свой ракетный парк и кратно нарастила производство вооружения. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" в 1998–2014 годах Вячеслав Смоленко.

Эксперт отметил, что за три последних месяца РФ втрое нарастила производство ракет "Калибр"– с 60 до 198.

За время СВО Россия унифицировала свой ракетный парк. "Кинжалы" всё, не выпускаются. Их заменили "Цирконы". Выпуск "Цирконов" в среднем увеличен на 200%. Выпуск Х-101 - 140%, то есть в 1,4 раза. Россия в среднем в месяц сейчас производит около 350 баллистических ракет. Ударов мы наносим порядка 77—80. Я не думаю, что это секретная информация, но тем не менее, чтобы вы понимали. То есть огромное количество ракет идет на склад сообщил Вячеслав Смоленко

Ранее агентство Bloomberg отметило, что ВСУ изменили формат отчетов, исключив из них данные о количестве ракет, выпущенных в сторону Украины. В публикации говорится, что подобные изменения могут быть связаны с дефицитом ракет-перехватчиков на Украине.