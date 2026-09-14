Москва14 сен Вести.Россия смогла добиться преимущества перед противниками в производстве современных массовых вооружений, стоимость которых остается относительно невысокой. К такому выводу пришла американская газета Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, российский оборонно-промышленный комплекс наладил производство нового поколения реактивных систем и беспилотников. В то же время Украина сталкивается с ограниченными производственными возможностями, а США и государства НАТО испытывают сложности с увеличением выпуска отдельных видов вооружений.

Газета обращает внимание на появление в России новых образцов массового и сравнительно дешевого вооружения. В числе таких систем издание называет малогабаритные крылатые ракеты "Бандероль" и беспилотники "Герань".

По оценке WSJ, используемая в этих системах современная электроника помогает им с высокой точностью определять цели и одновременно усложняет работу средств противовоздушной обороны. Освоение производства подобных вооружений, отмечает газета, демонстрирует способность российских военных и промышленности оперативно приспосабливаться к изменению условий и применять новые технологические решения.

Украина, как утверждает издание, испытывает дефицит производственных мощностей и ограничена в возможностях долгосрочного планирования. При этом США и их партнеры по НАТО также сталкиваются с препятствиями при расширении производства ряда важных систем вооружения, в том числе ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Западным государствам, кроме того, пока сложно существенно сократить сроки перехода от разработки новых технологий к их полноценному серийному выпуску, подчеркивает WSJ.

Портал Axios ранее писал, что Соединенные Штаты постепенно теряют статус "выбора по умолчанию" для покупки вооружений среди союзников.