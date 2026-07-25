Politico назвало условие победы России, опасное для Запада Politico: если Европа сильно поверит в беспилотники, победит Россия

Москва25 июл Вести.Чрезмерная вера европейских политиков в беспилотники как в чудо-оружие приведет к победе России, пишет Politico.

Массовое применение Украиной беспилотников и ударов по гражданским объектам в России вызвало настоящий ажиотаж на Западе и сформировало в некоторых политических кругах ошибочное представление, что беспилотники могут играть решающую роль в современных конфликтах.

Но чрезмерное увлечение идеей о превосходстве беспилотников обозреватель издания Элизабет Броу называет опасным нарративом. Если политики начнут тратить все средства на закупку беспилотников, считая траты на традиционные виды вооружения старомодными, это сыграет на руку России.

Если начать дискуссию, в ходе которой преувеличенная вера в беспилотники заставит политиков неохотно обосновывать законные потребности в обороне, победитель будет только один: Россия говорится в статье

Беспилотники все еще остаются экспериментальным видом вооружения и не имеют четких правил применения. Кроме того, Россия также широко использует беспилотники и разрабатывает меры противодействия им. Несмотря на то, что беспилотники играют важную роль, их "можно обойти с фланга" по мере развития технологий, отмечает автор статьи.