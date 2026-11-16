Лавров: диалог о раздражителях с США идет "ни шатко ни валко"

Лавров рассказал, как идет диалог между РФ и США по снятию раздражителей Лавров: диалог о раздражителях с США идет "ни шатко ни валко"

Москва16 ноя Вести.Переговоры между Москвой и Вашингтоном, направленные на снятие раздражителей, идут "ни шатко ни валко". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью "Вестям" и ТАСС.

Так Лавров прокомментировал состояние российско-американских отношений и переговоры по выводу их из существующей ситуации.

Ни шатко ни валко. Он [процесс таких переговоров] идет туго сказал дипломат Андрею Кондрашову

Лавров рассказал, что при каждой встрече с американским государственным секретарем Марко Рубио напоминает ему о необходимости вести переговоры по этому вопросу.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что России и США следует работать сообща ради обеспечения глобальной стабильности и процветания.