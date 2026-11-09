Москва9 ноя Вести.Россия заинтересована, чтобы Польша определяла свой политический курс сама, а не под диктовку из Брюсселя, Парижа и Лондона. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По словам эксперта, если убрать влияние европейских столиц на Польшу, в том числе подпитку русофобии, то Варшава может пересмотреть свои отношения с Россией.

Наш интерес, чтобы Польша определяла свой политический курс сама, а не под диктовку Лондона и Парижа. Но с этим сейчас по-прежнему проблема. Поляки не видят картинки из Парижа? Видят. Хотят, чтобы у них было так же? Не хотят… Может быть, придет понимание того, что с Россией надо выстраивать прагматичные отношения, бизнес и не вестись на британские проекты, создания заградительных рубежей в Балтийском море… Польская русофобия во многом привнесенная из Парижа, Берлина, Брюсселя и Лондона отметил Межевич

Ранее в МИД Польши заявили о готовности восстановить отношения с Россией после СВО.