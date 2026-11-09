Москва9 ноя Вести.Евросоюз пытается помешать Польше - единственной стране в Европе, которая ставит национальные интересы выше европейских. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По словам эксперта, Брюссель через кризис вокруг Конституционного трибунала в Польше пытался контратаковать правые силы в стране и "получил сдачи".

В Румынии получилось же. Джорджеску взяли как кота из лотка и выкинули. Про Прибалтику я не говорю, там вообще в большой цене люди со стационарно-закрепленной извилиной, чтобы она вправо-влево вообще не двигалась. А в Польше так не бывает. Польша, во-первых, последняя католическая страна Европы. А во-вторых, последняя страна Европы, которая ставит свои национальные интересы впереди европейских. Ей пытаются в этом помешать отметил Межевич

30 октября сторонники премьера страны Дональда Туска взяли Конституционный суд под свой контроль, на сайте КС появилось заявление об отстранении председателя Богдана Свенчковского - ставленника президента Польши Кароля Навроцкого. На странице суда в соцсети X было опубликовано сообщение, что сайт незаконно захвачен.