Эксперт Корвин-Микке: Навроцкий выступает за главенство в стране местных законов

Польский эксперт объяснил позицию президента Навроцкого в кризисе внутри страны Эксперт Корвин-Микке: Навроцкий выступает за главенство в стране местных законов

Москва2 ноя Вести.Президент Польши Кароль Навроцкий выступает за главенство в стране местных, а не европейских законов. Такое мнение ИС "Вести" озвучил польский политик, экономист, публицист Януш Корвин-Микке.

Он отметил, что против этого выступает Евросоюз, который добивается верховенства европейского закона в Польше.

Президент утверждает, что надо иметь польский закон, а не европейский закон. И Евросоюз … хочет, чтобы новый трибунал установил, что европейский закон имеет первенство в Польше подчеркнул Корвин-Микке

Ранее руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона Дмитрий Офицеров-Бельский рассказал о перспективах политического кризиса в Польше. Он заявил, что в стране могут начаться серьезные волнения.