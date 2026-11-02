Эксперт сомневается, что США будут влиять на политический кризис в Польше Офицеров-Бельский: США вряд ли смогут оказывать давление на ситуацию в Польше

Москва2 ноя Вести.У Соединенных Штатов нет принципиальной необходимости вмешиваться в ситуацию с политическим кризисом в Польше. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона Дмитрий Офицеров-Бельский.

При этом он подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа симпатизирует польскому президенту Каролю Навроцкому.

Давление Соединенные Штаты вряд ли смогут оказывать. Да и тем более, я не думаю, что у них есть для этого принципиальная необходимость. В общем, входить в каждый вопрос – совершенно такой необходимости у них нет. Но то, что симпатии команды Трампа находятся вместе с Навроцким, – это вполне очевидно сказал эксперт

Премьер-министр Польши Дональд Туск осознает, что время играет на его стороне, так как изначально вина на кризисе вокруг Конституционного трибунала лежит на Навроцком, указал Офицеров-Бельский.

Туск же понимает, что время все равно работает на него. Конституционный суд работать все-таки будет… Он понимает, что если, по большому счету, вина в этом кризисе изначально лежит на Навроцком, который отказывался принимать присягу [новых членов суда], то, соответственно, вся ситуация, от которой население уже начинает постепенно уставать, будет играть против имиджа президента. И в конце концов, возможно, ему придется все-таки [пойти на] какую-то форму компромисса добавил он

Ранее посол США в Варшаве Том Роуз заявил, что конфликт между правительством Туска и оппозицией относительно работы Конституционного суда "взрывоопасен". Он также подчеркнул, что Вашингтон не собирается вмешиваться во внутренние дела Польши. По его словам, ни одна из сторон не должна совершить действия, которые "могли бы спровоцировать насилие или дальнейшую эскалацию конфликта".