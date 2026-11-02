Эксперт назвал информацию о немецкой полиции в Польше вбросом против Туска Офицеров-Бельский: причастность ФРГ к протестам в Польше – вброс против Туска

Москва2 ноя Вести.Информация об отправке немецких полицейских в Польшу для помощи силам премьера Дональда Туска является вбросом со стороны его политических оппонентов. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона Дмитрий Офицеров-Бельский.

Он отметил, что противники Туска всегда обвиняли его в пронемецких симпатиях из-за германского происхождения.

Это попытка его политических оппонентов снова разыгрывать карту того, что Туск на самом деле чуть ли не немец или, по крайней мере, очень пронемецкий политик… Я уверен, что это некоторые попытки информационной работы. Самого Дональда Туска всегда обвиняли в прогерманских симпатиях, даже в определенном смысле в германском происхождении… Много было разговоров и инсинуаций по поводу того, что его предки служили в германской армии во время Второй мировой войны. То есть в этом как раз тоже есть попытка уколоть политического оппонента объяснил эксперт

Ранее депутат Европарламента от Польши Доминик Тарчиньский предположил, что власти Германии могут быть причастны к политическому кризису в стране.

30 октября в Польше обострился затяжной конфликт вокруг Конституционного трибунала, который связан с разногласиями между правительством Туска и оппозицией по поводу законности назначений судей и руководства суда. 30 октября судья Анна Корвин-Петровская объявила об отстранении председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя, после чего у здания суда произошли столкновения с участием протестующих и полиции.

После случившегося президент Кароль Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву. Он заявил о насильственном захвате здания Конституционного суда. Тем временем Туск обвинил польского президента и экс-президента Анджея Дуду в уничтожении верховенства права.