Население Польши не примет законы нового Конституционного трибунала Эксперт Корвин-Микке: поляки не примут законы нового Конституционного трибунала

Москва2 ноя Вести.Большая часть населения Польши, а также президент страны Кароль Навроцкий не примут законы нового Конституционного трибунала. Таким мнением с ИС "Вести" поделился польский политик, экономист, публицист Януш Корвин-Микке.

Президент и большинство поляков не примут законов, выдаваемых через этот новый трибунал заявил Корвин-Микке

Ранее он объяснил конфликт Навроцкого и европейских структур. По его словам, президент Польши выступает за главенство местных законов, а ЕС хочет, чтобы прежде всего было европейское право.