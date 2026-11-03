Сикорский: Навроцкий оказал давление на польских послов Сикорский обвинил Навроцкого в давлении на польских послов

Москва3 ноя Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский обвинил президента страны Кароля Навроцкого том, что тот "принудил" некоторых польских послов к отказу от продолжения работы в связи с кризисом вокруг Конституционного суда Польши.

Что касается послов, я должен исправить свое предыдущее заявление, поскольку я думал, что именно сотрудники [администрации] президента подталкивали послов к отставке и к тому, чтобы они отказались от выполнения своей миссии. Оказывается, это делал лично президент [Навроцкий] заявил Сикорский представителям СМИ

Послы Польши в Румынии и Китае заявили 31 октября о своей отставке на фоне обострения ситуации вокруг Конституционного суда Польши.

Сторонники премьер-министра Польши Дональда Туска взяли Конституционный суд под свой контроль. На сайте суда появилось заявление об отстранении от должности председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского – ставленника Навроцкого.

Однако на странице суда в соцсети X появилось сообщение о том, что сайт суда незаконно захвачен, а Свенчковский остается председателем. К зданию суда пришли сторонники Навроцкого, начались стычки с действующей на стороне Туска полицией.

Навроцкий узнал о конфликте на пути в Сенегал и вернулся в Варшаву, где с помощью сторонников пробился в здание суда.

В суде Навроцкого встретила судья Анна Корвин-Пиотровская, объявившая себя новым председателем Конституционного суда.

Навроцкий обвинил Туска и партию "Гражданская платформа" в попытке конституционного переворота. Туск выступил с первым заявлением спустя сутки, в котором обвинил Навроцкого в уничтожении верховенства права.