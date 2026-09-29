Москва29 сенВести.В эфире Радио "Комсомольская правда" главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич прокомментировал антироссийские настроения в Эстонии и возможные сценарии противостояния с Прибалтикой. Его интервью опубликовано KP.RU.
По его словам, в этой стране большая часть населения "просыпается, проходит рабочий день, ужинает и ложится спать с мыслью о России", а антироссийские настроения культивируются сотни лет.
Эстония не может быть нашим другом. Это противоестественно», — заявил эксперт. Он сравнил эстонских политиков с буйнопомешанными, которых достаточно просто изолировать, и привёл в пример министра обороны Херема, который, по словам Межевича, ежедневно охотится на кротов, «мечтая убивать русских». «Сейчас Эстонией управляют люди, которые, убивая кротов, мечтают о том, чтобы убивать русских. Но таких возможностей у них нетподчеркнул профессор
Межевич также отметил, что здоровые люди в Эстонии в политику не попадают — там действует "обратный отбор", а чтобы войти в политический класс, нужно быть "политическим людоедом". В качестве примера он привел бывшего премьер-министра Эдгара Сависсара, написавшего книгу "Правда об Эстонии", после чего, по словам эксперта, у него возникло заражение крови и ему отрезали ногу.
Говоря о возможном военном конфликте, Межевич уточнил, что "если прибалтийская страна на нас нападет, то ответные действия Российской Федерации можно было бы классифицировать как своеобразную специальную военную операцию. И в этом случае, да — она будет быстрой". При этом он подчеркнул, что задача России — мирное урегулирование в Европе, а все вопросы можно обсуждать после закрытия украинского кейса.
Отдельно эксперт остановился на Польше. По его словам, удар реактивной "Герани" по логистическому узлу возле КПП "Ягодин" в Волынской области вызвал панику в Варшаве и Киеве, однако польскому руководству нечего предъявить России.