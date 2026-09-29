Профессор Межевич объяснил, почему Эстония не может быть другом России Профессор Межевич: если прибалтийская страна нападет на РФ, ответ будет быстрым

Москва29 сен Вести.В эфире Радио "Комсомольская правда" главный научный сотрудник Института Европы РАН, профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич прокомментировал антироссийские настроения в Эстонии и возможные сценарии противостояния с Прибалтикой. Его интервью опубликовано KP.RU.

По его словам, в этой стране большая часть населения "просыпается, проходит рабочий день, ужинает и ложится спать с мыслью о России", а антироссийские настроения культивируются сотни лет.

Эстония не может быть нашим другом. Это противоестественно», — заявил эксперт. Он сравнил эстонских политиков с буйнопомешанными, которых достаточно просто изолировать, и привёл в пример министра обороны Херема, который, по словам Межевича, ежедневно охотится на кротов, «мечтая убивать русских». «Сейчас Эстонией управляют люди, которые, убивая кротов, мечтают о том, чтобы убивать русских. Но таких возможностей у них нет подчеркнул профессор

Межевич также отметил, что здоровые люди в Эстонии в политику не попадают — там действует "обратный отбор", а чтобы войти в политический класс, нужно быть "политическим людоедом". В качестве примера он привел бывшего премьер-министра Эдгара Сависсара, написавшего книгу "Правда об Эстонии", после чего, по словам эксперта, у него возникло заражение крови и ему отрезали ногу.

Говоря о возможном военном конфликте, Межевич уточнил, что "если прибалтийская страна на нас нападет, то ответные действия Российской Федерации можно было бы классифицировать как своеобразную специальную военную операцию. И в этом случае, да — она будет быстрой". При этом он подчеркнул, что задача России — мирное урегулирование в Европе, а все вопросы можно обсуждать после закрытия украинского кейса.

Отдельно эксперт остановился на Польше. По его словам, удар реактивной "Герани" по логистическому узлу возле КПП "Ягодин" в Волынской области вызвал панику в Варшаве и Киеве, однако польскому руководству нечего предъявить России.