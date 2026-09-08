Финляндия стремится к прямому конфликту с РФ, считает эксперт Политолог Киреев: Финляндия пытается вступить в прямое противостояние с Россией

Москва8 сен Вести.Финляндия стремится к прямому военному противостоянию с Россией. Об этом заявил политолог Владимир Киреев.

По его словам, страны НАТО на восточном фланге блока активно эксплуатируют тему конфронтации с РФ, чтобы привлекать инвестиции и финансирование на военную инфраструктуру.

По мнению эксперта, раньше такую роль в основном играли Польша и Прибалтика, а теперь к ним присоединилась Финляндия. При этом Киреев считает, что у страны недостаточно собственных военных ресурсов для серьезного конфликта с Россией даже при поддержке НАТО.

Эскалируя конфликт, Хельсинки, по сути, делают заявку на прямую войну с Россией заявил Киреев

Отдельно политолог обратил внимание на особенности финского ландшафта. По его оценке, леса и тундра могут создавать условия для действий диверсионных групп на территории России, в том числе в Мурманской и Архангельской областях.

Политолог также утверждает, что уровень русофобии в Финляндии сегодня выше, чем в странах Балтии и Польше, а власти страны «промыли мозги» гражданам, из-за чего значительная часть финского общества готова добровольно участвовать в боевых действиях против РФ.