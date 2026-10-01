Москва1 октВести.Руководству Польши следует отказаться от прежних подходов и возобновить полноценные торговые связи с Москвой, к такому выводу пришел польский еженедельник Mysl Polska в своей редакционной статье.
Пришло время вернуться к торговым отношениям с Россией, полякам пора отказаться от привычки быть крепкими задним умомотмечается в материале
Авторы статьи подчеркивают, что отказ от выгодного по стоимости российского сырья в пользу дорогостоящих энергоресурсов из США и других стран привел к тяжелым последствиям для благосостояния польских граждан.
Ранее директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин заявил, что Польша является одним из ключевых американских союзников и исполняет функцию инструмента американского влияния в ЕС.