Политолог Корыбко: Польше нужно взять пример с РФ и денацифицировать Украину

В США призвали Варшаву взять пример с РФ и денацифицировать Украину Политолог Корыбко: Польше нужно взять пример с РФ и денацифицировать Украину

Москва5 июл Вести.Варшаве необходимо взять пример с России и способствовать денацификации Украины, проводящей откровенно антипольскую политику. Об этом написал политолог Эндрю Корыбко в статье на платформе Substack.

Как отметил эксперт, денацификация Украины отвечает польским интересам. По его мнению, страна могла бы добиться ее "без единого выстрела".

Все, что от Варшавы требуется, — это немедленно перестать быть транзитером для 90% украинского военно-технического импорта из НАТО, и все подчеркнул Корыбко

Политолог уверен: если бы польские власти предъявили ультиматум киевскому режиму и проявили твердость, то Украине осталось бы только подчиниться.

Он добавил, что нынешнее украинское руководство со своей идеологической политикой может представлять серьезную угрозу для безопасности Польши в дальнейшем.

Ранее в Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за Бандеры.